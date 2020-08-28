Обстріл автобуса на Харківщині: підозру оголосили 14 затриманим

Поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками ГО «Патріоти – За життя», що стався напередодні під Харковом, і ще з п’ятьма встановленими особами проводить слідчі дії.

Про це на пресконференції 28 серпня сказав начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сокуренко пояснив, що лише частині затриманих оголосили підозру за статтею «замах на вбивство», іншим – інкримінується «хуліганство».

«Не всі вчиняли замах на вбивство, ми бачили ті знімки, ви бачили, хтось просто когось штовхав, а хтось вкидав коктейлі Молотова, туди, в автобус», — сказав Сокуренко.

За його словами, встановлено особи ще 5 учасників нападу, цих чоловіків доставили до поліції для проведення слідчих дій.

«Вже вчора нам було зрозуміло, що ці 14 - це не всі учасники конфлікту між радикалами, що там іще є люди, які до цього мають відношення, які до цього причетні. Була проведена радіорозвідка. І на сьогоднішню хвилину у нас є прізвища, адреси, телефони ще 35 громадян, які мають до цього відношення. Деякі з них вже затримані сьогодні, на цю хвилину. Я можу сказати, що це п'ятеро», — розповів начальник обласної поліції.

Також Сокуренко повідомив подробиці затримання 14 осіб, які переміщувалися двома машинами. У чоловіків вилучили травматичну зброю та газові пістолети, газові балончики.

«Поблизу Краснограда, автозаправочна станція - заблокований один з автомобілів зловмисників. Це був автомобіль Mitsubishi. Ми його заблокували. Комунікація між злочинцями була, і автомобіль Volkswagen змінив свій напрямок руху і з'їхав з траси на Дніпропетровськ, поїхав путівцями, але в селі Наталине був затриманий, заблокований співробітниками поліції», — розповів Сокуренко.

Слідчі дії на місці нападу продовжуються й зараз, зазначив начальник обласної поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Згодом очільник МВД Арсен Аваков повідомив, що 14 нападників затримали.

За фактом нападу поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Внаслідок нападу постраждали четверо осіб. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль. Трьох постраждалих прооперували у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Станом на ранок 28 серпня стан усіх чоловіків медики назвали задовільним, усі перебувають у звичайних палатах.

Ілля Кива звинувачує у нападі представників Національного корпусу, в політсилі ж заявили про свою непричетність до події, назвали організацію «За життя» «злочинним угрупованням», і звинуватили самого Киву в причетності до організації нападу на трасі.

На опублікованому в соцмережах відео видно, як мікроавтобус закидують фаєрами, наздоганяють людей, двох чоловіків б’ють ногами та кийками, зокрема, по голові.