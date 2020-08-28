Унаслідок стрілянини на Харківщині затримали 14 осіб, поранених четверо — ГПУ

За даними прокуратури, унаслідок стрілянини чотири людини отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.

Про це інформує Укрінформ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За попередньою інформацією, невідомі напали на автобус, що перевозив представників громадської організації, біля міста Люботин Харківської області. Автобус наздогнали декілька автомобілів, зупинили його шляхом блокування руху, пошкодили, розбивши скло та здійснили постріли з пістолета з гумовими кулями", – заявили в прокуратурі.

Автомобілі нападників виявили на автозаправці поблизу Краснограда. Після цього 14 підозрюваних затримали.

Читайте також: За фактом стрілянини під Харковом поліція відкрила ще одне кримінальне провадження

Як повідомляв Укрінформ, близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцубісі» вийшли декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Згодом очільник МВС Арсен Аваков повідомив, що нападників затримали.

За фактом стрілянини під Харковом поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15, п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за поперечною змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Внаслідок нападу постраждали та були доставлені до лікарні четверо осіб. Один з постраждалих отримав струс мозку, інші – різні поранення від гумових куль. Як інформувало агентство, трьох постраждалих оперують у лікарні швидкої та невідкладної допомоги у Харкові.

Фото: Нацполіція