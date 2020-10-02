Напад на «автобус Киви»: Суд залишив підозрюваних у СІЗО

Харківський апеляційний суд протягом усього дня розглянув скарги захисників 15-х підозрюваних у нападі на автобус з активістами громадської організації "За життя" та залишив усіх 15-х під вартою.

Про це кореспонденту Укрінформу розказала прессекретар Харківського апеляційного суду Євгенія Бондаренко.

"Колегія суддів завершила розгляд апеляційних скарг захисників, поданих в інтересах 15-х підозрюваних у нападі. За результатами розгляду, ухвали слідчих суддів про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання усіх 15-х під вартою залишено без змін", - зазначила Євгенія Бондаренко.

Таким чином, за її словами, апеляційні скарги захисників 15-х підозрюваних залишені без задоволення.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 27 серпня на автодорозі поблизу селища Люботин Харківського району невідомі автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували представники громадської організації "За життя", та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля Mitsubishi вийшли кілька осіб і з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Унаслідок стрілянини двоє представників громадської організації отримали поранення.