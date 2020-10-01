Напад на «автобус Ківи»: у Харкові вимагали звільнити підозрюваних із СІЗО

Більше 100 активістів "Нацкорпусу" та "Правого сектора" під час акції на майдані Героїв Небесної сотні біля Харківського апеляційного суду вимагали звільнити із СІЗО підозрюваних у нападі 27 серпня під Харковом на автобус з прибічниками ГО "За життя".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, біля суду зібралися більше 100 активістів.

Учасники акції тримають великий банер із написом "Свободу харківським патріотам!", а також плакати: "Патріотам не місце за гратами!" і "Свободу харківським робінгудам!".

Охорону порядку забезпечують 25 поліцейських. Інцідентів немає.

"Сьогодні суд розглядає скарги на двомісячне утримання у СІЗО підозрюваних у нападі на автобус із прибічниками організації нардепа Іллі Киви "За життя". Вважаємо, що суд першої інстанції обрав підозрюваним неадекватну міру запобіжного заходу, і тому оскаржуємо її. За патріотичну боротьбу, за захист України люди мають бути нагороджені нагородами, а не перебуванням у СІЗО", - сказав журналістам керівник центрального штабу "Національного корпусу" Максим Жорін.

Мітинг під Апеляційним судом Харкова / Фото: Вячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, серед 15 підозрюваних є активісти "Національного корпусу" і патріоти-містяни: "Ми оскаржили цей запобіжний захід в юридичній площині, як слід за законом".

Як повідомила агентству прессекретар Харківського апеляційного суду Євгенія Бондаренко, розглянуто матеріали щодо двох підозрюваних у нападі: "Суд продовжить роботу до кінця дня, і тоді буде коментар".

Як повідомляв Укрінформ, увечері 27 серпня на автодорозі поблизу селища Люботин Харківського району невідомі автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували представники громадської організації "За життя", та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля Mitsubishi вийшли кілька осіб і з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Унаслідок стрілянини двоє представників громадської організації отримали поранення. Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.