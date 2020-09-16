Напад на "автобус Киви": один із затриманих вийшов із СІЗО

Про це у Фейсбуці повідомив лідер партії Національний корпус у Харкові Костянтин Немічев, передає Укрінформ.

За його словами, затриманий Олександр Бугайов під час нападу перебував за 50 км від місця подій, але як підозрюваний провів за ґратами 18 днів.

Як підтвердив кореспонденту агентства прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, слідство у відношенні даного чоловіка закрили.

«Була встановлена непричетність до злочину», - зазначив Чубенко.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на дорозі поблизу Люботина Харківської області невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, в якому перебувало понад 20 осіб, і змусили його зупинитися.

З Mitsubishi вийшла група людей, які вчинили напад на пасажирів мікроавтобуса і завдали механічні пошкодження автомобілю - порізали шини, побили камінням скло і обстріляли з травматичної зброї. У результаті нападу до лікарні доставили чотирьох постраждалих.

28 серпня за підозрою у правопорушенні затримано 14 осіб, пізніше - ще п'ятеро. Загалом встановлено дані 49 учасників події.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочинів за статтями «хуліганство» і «замах на вбивство».

Суд обрав 16 особам запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права на заставу.

В автобусі, як заявив Ілля Кива, перебували прихильники його організації «Патріоти - За життя». Кива звинувачує в нападі представників Національного корпусу, в політсилі ж заявили про свою непричетність до події, назвали «За життя» «злочинним угрупованням» і звинуватили самого Киву в причетності до організації нападу на трасі. 3 вересня представники Нацкорпусу під будівлею Міністерства внутрішніх справ вимагали звільнити 16 затриманих.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи подію в ефірі одного з телеканалів, висловив думку, що причиною нападу на автобус став особистний конфлікт керівників двох політичних сил.