Геращенко назвав причину нападу на автобус під Харковом

Причиною нападу на автобус з людьми на трасі під Харковом 27 серпня став особистісний конфлікт керівників двох політичних сил.

Про це, як передає Укрінформ, сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми «Хард з Влащенко» на каналі «Україна 24».

«Там якийсь особистісний конфлікт між керівниками даних політичних сил, які дуже недобре відгукуються один про одного і їх історія взаємин накладається на те, що пани між собою сваряться, а у хлопів чуби тріщать. ...Всі понесуть відповідальність, безумовно. Я просто не хочу піарити назву політичних сил, не ту, яка нападала, не ту, на яку нападали», - сказав Геращенко, відповідаючи на питання про участь у події Національного корпусу.

Заступник міністра також підкреслив, що політичні партії і громадські організації не підконтрольні МВС і поліції.

«Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція не керує і не контролює політичні партії та громадські організації... Якщо є якісь там взаємовідносини, то чомусь ці взаємовідносини не допомогли даних людей звільнити від покарання, якому вони зараз піддані в СІЗО, це конкретні дії», - сказав Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня близько 19:10 на дорозі поблизу Люботина Харківської області невідомі на автомобілі Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, в якому перебувало понад 20 осіб, і змусили його зупинитися.

З Mitsubishi вийшла група людей, які вчинили напад на пасажирів мікроавтобуса і завдали механічні пошкодження автомобілю - порізали шини, побили камінням скло і обстріляли з травматичної зброї. У результаті нападу до лікарні доставили чотирьох постраждалих.

28 серпня за підозрою у правопорушенні затримано 14 осіб, пізніше - ще п'ятеро. Всього встановлено дані 49 учасників події.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочинів за статтями «хуліганство» і «замах на вбивство».

Суд обрав 16 особам запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права на заставу.

В автобусі, як заявив Ілля Кива, перебували прихильники його організації «Патріоти - За життя». Кива звинувачує в нападі представників Національного корпусу, в політсилі ж заявили про свою непричетність до події, назвали «За життя» «злочинним угрупованням» і звинуватили самого Киву в причетності до організації нападу на трасі. 3 вересня представники Нацкорпусу під будівлею Міністерства внутрішніх справ вимагали звільнити 16 затриманих.