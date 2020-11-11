Британського воєнного експерта допитали у справі Шеремета - юристи

Британського воєнного експерта, спеціаліста з безпеки і оборони у країнах Східної Європи Глена Гранта допитали у рамках справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає Укрінформ, про це інформує юридична фірма “Сенс Україна”, долучена до захисту одного з обвинувачених у справі Шеремета, Андрія Антоненка.

“Глен Грант, підполковник британського Генштабу у відставці, випускник Сандхерсту, був викликаний слідчим Бирком, для допиту на предмет причетності … до замовників вбивства Павла Шеремета. Дисциплінований британець прибув у Київ з Риги, де він переважно проживає, і з’явився у призначений час на допит”, - йдеться у повідомленні.

Також у “Сенс Україна” оприлюднили текст коментаря британського експерта з цього питання.

Зокрема, Грант повідомив, що був у поліції допитаний, “передусім про відкритий лист, який я написав міністру Авакову” (йдеться про лист від 12 жовтня, що стосується Антоненка — ред.).

“І запитання були нормальними. Я був свідком, а не те щоб допитували мене з пристрастю, мене запитували щодо листа”, - уточнив Грант.

Він нагадав, що у цьому листі писав про Антоненка, про те, “що недостатньо … прямих доказів, щоб тримати його у в’язниці до завершення суду, і що його мали б звільнити, бо докази недостатньо вагомі”.

“Я не говорив, що він винен чи не винен. Я просто кажу, що доказів ... недостатньо, щоб він сидів у в’язниці... Мене запитали, чому я це написав”, - уточнив він.

За словами експерта, люди повинні розуміти, що такі листи до Авакова важливі, “оскільки вони показують, де прогалини в системі і чому людей не слід утримувати у в’язниці, якщо ... немає належних доказів, аби тримати їх там”.

Він уточнив, що не зовсім зрозумів, чому його викликали на допит.

“У написаному мною листі не було нічого, що вказувало б на те, що я щось більше знаю про цю справу. Навіть якби це було так, це б не мало жодної користі”, - поінформував експерт.

Він додав, що працював в Українському інституті майбутнього, поки був в Україні, також працює в інших інститутах Великої Британії та Латвії, має 37-річний досвід у військовій справі, був офіцером артилерії та штабним офіцером.

12 жовтня “Сенс Україна” оприлюднила текст листа Гранта до Авакова, де зазначалося, що “як видається, немає прямих доказів, що Антоненко пов’язаний із вбивством (Шеремета — ред.).

“Найкраще, що зробила поліція, – це те, що особа на відео з відеоспостереження експертами визначена як така, що ходить ідентично Антоненку. Це насправді може бути технічно правильно, але вони, мабуть, не врахували, що в Україні, Білорусі чи Росії може бути набагато більше людей, які мають мотив для цього вбивства і однаково добре відповідають цьому опису”, - сказав експерт.

Грант зазначив, що “логіка експертів з перегляду відеоспостереження також порушується, коли ми чуємо, що в 2016 році інші експерти поліції визначили чоловіка на відео відмінним у зрості на 10 сантиметрів від заарештованого Антоненка”.

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“Дивно, що поліція намагалася утаємничити справжній зріст Антоненка від його команди захисту, скоріш за все тому, що це не відповідало їхнім власним доказам. Можна стверджувати, що як тільки поліція встановила суперечність у зрості, його треба було негайно звільнити з-під варти. Зараз він перебуває під вартою понад 300 днів за мізерними доказами”, - повідомив Грант.

Він уточнив, що “поліція також аргументувала побічними доказами, наприклад, що Антоненко живе неподалік місця вбивства, носить подібний одяг, що у нього є борода, як у вбивці, що він знає інших заарештованих підозрюваних тощо”.

“Але непрямі докази можна аргументувати лише як наслідок з твердих фактів, і в усіх випадках ці логічні етапи та факти першого порядку просто відсутні”, - додав Грант.

За словами британського експерта, інші ідеї, представлені поліцією, зі сфери здогадок, наприклад, про те, що невідомий організував справу.

“Це очевидно, але оскільки немає прямих доказів проти Антоненка чи когось іншого, між ним та іншими не може існувати причинно-наслідковий зв’язок. Цей факт не є доказом. Мотивом також є лише здогадки без жодної жорсткої, логічної основи. Якби раніше Шеремет діяв проти Антоненка особисто вкрай погано, це може мати певну силу. Але фактичного зв’язку між мотивом та стосунками цих двох людей взагалі немає”, - поінформував Грант.

Серед іншого у листі до глави МВС Авакова Грант зазначив, що той факт, “що тримаючи Антоненка під вартою, суди зважають на здогадки, а не на докази, також мав сильно турбувати його як міністра”.

Водночас експерт зазначив, що “Антоненко може бути винним; я не намагаюся довести протилежне”.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Антоненка залишили в СІЗО.