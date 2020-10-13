Справа Шеремета: поліція допитала вже кілька тисяч осіб

Поліція у рамках досудового слідства у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета допитала кілька тисяч осіб.

Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління Нацполіції на інформаційний запит Укрінформу.

«Повідомляємо, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було висунуто та перевірено ряд версій, опрацьована значна кількість інформації, у тому числі щодо осіб, причетних до скоєння 20.07.2016 умисного вбивства Павла Шеремета, допитано декілька тисяч осіб та вжито інших визначених Кримінально-процесуальним Кодексом України заходів», - йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Також у ГСУ НПУ нагадали, що досудове розслідування щодо встановлення організаторів вчинення цього вбивства триває і досі.

Раніше голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що поліція перевіряла версію щодо ймовірної причетності громадянина Максима Зотова до загибелі журналіста Павла Шеремета ще на перших етапах розслідування.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

6 вересня Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.