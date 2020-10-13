Справа Шеремета: поліція допитала вже кілька тисяч осіб
Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління Нацполіції на інформаційний запит Укрінформу.
«Повідомляємо, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було висунуто та перевірено ряд версій, опрацьована значна кількість інформації, у тому числі щодо осіб, причетних до скоєння 20.07.2016 умисного вбивства Павла Шеремета, допитано декілька тисяч осіб та вжито інших визначених Кримінально-процесуальним Кодексом України заходів», - йдеться у відповіді на інформаційний запит.
Також у ГСУ НПУ нагадали, що досудове розслідування щодо встановлення організаторів вчинення цього вбивства триває і досі.
Раніше голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що поліція перевіряла версію щодо ймовірної причетності громадянина Максима Зотова до загибелі журналіста Павла Шеремета ще на перших етапах розслідування.
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.
11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.
25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.
4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.
6 вересня Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.