Суд продовжить розгляд справи про вбивство Шеремета 21 жовтня

Шевченківський районний суд Києва призначив наступне засідання з розгляду кримінального провадження щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на 21 жовтня.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Встановлена дата – 21 жовтня на 12 годину», - сказала Голуб.

На засіданні у четвер, 8 жовтня, суд, зокрема, замінив одного з присяжних у справі - призначив Юрія Федоренка основним присяжним замість Юрія Михайленка, раніше усунутого судом від участі у розгляді цього провадження.

Також сторони почали оголошувати свої вступні промови. Спочатку свою промову оголошував прокурор.

Представник обвинувачення під час своєї вступної промови, серед іншого, заявив, що обвинувачений у цій справі, ветеран АТО і музикант Андрій Антоненко («Ріффмастер») відмовився під час слідства від слідчого експерименту, інша обвинувачена у справі, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко – від одночасного допиту з Антоненком, ще одна обвинувачена у справі, медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь – від надання почерку для проведення відповідної експертизи, а також від судово-психіатричної експертизи.

Також прокурор запропонував наступний порядок розгляду справи: почати з дослідження письмових доказів, потім – речових доказів, після цього - дослідити письмові докази сторони захисту; допитати свідків обвинувачення; допитати експертів і спеціалістів; допитати свідків сторони захисту; допитати обвинувачених і закінчити допитами потерпілих.

Потім почали свої вступні промови обвинувачені і їх адвокати.

Першим виступив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий, який, серед іншого, зазначив, що у списку свідків сторони обвинувачення, наданому суду, - 263 особи, і він не розуміє, що це за свідки, і тому хоче, щоб прокурор пояснив по кожному свідку, навіщо їх хочуть допитати.

Також свою вступну промову оголосила Кузьменко.

Промови інших обвинувачених у справі і їх захисників мають прозвучати на наступному засіданні.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

Читайте також: Суд усунув одного з присяжних у справі Шеремета

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

Читайте також: Суд поновив закриту ДБР справу про ймовірну фальсифікацію справи Шеремета

6 вересня Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.