Суд поновив закриту ДБР справу про ймовірну фальсифікацію справи Шеремета

Суд скасував постанову про закриття провадження щодо ймовірної фальсифікації кримінального провадження щодо загибелі журналіста Павла Шеремета, раніше закритого в Державному бюро розслідувань.

Про це йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці адвокатського об'єднання "OK Legal", представник якої Віталій Коломієць є адвокатом обвинуваченої у справі Шеремета Яни Дугарь, передає Укрінформ.

«Спочатку ДБР три місяці не реєструвало заяву про злочин, ховаючись між адресами. Після нашої апеляції зареєстрували, але два місяці "порозслідували" і винесли постанову про закриття. Навіть в суді ДБР пробувало сховатися за різними адресами і розповідями про "повне і об'єктивне розслідування". На щастя, на суддю це враження не справило, постанову про закриття справи проти фальсифікаторів скасував, направив на додаткове розслідування», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський райсуд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.