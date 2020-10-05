Суд поновив закриту ДБР справу про ймовірну фальсифікацію справи Шеремета

Суд поновив закриту ДБР справу про ймовірну фальсифікацію справи Шеремета

Укрінформ
Суд скасував постанову про закриття провадження щодо ймовірної фальсифікації кримінального провадження щодо загибелі журналіста Павла Шеремета, раніше закритого в Державному бюро розслідувань.

Про це йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці адвокатського об'єднання "OK Legal", представник якої Віталій Коломієць є адвокатом обвинуваченої у справі Шеремета Яни Дугарь, передає Укрінформ.

«Спочатку ДБР три місяці не реєструвало заяву про злочин, ховаючись між адресами. Після нашої апеляції зареєстрували, але два місяці "порозслідували" і винесли постанову про закриття. Навіть в суді ДБР пробувало сховатися за різними адресами і розповідями про "повне і об'єктивне розслідування". На щастя, на суддю це враження не справило, постанову про закриття справи проти фальсифікаторів скасував, направив на додаткове розслідування», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський райсуд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

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