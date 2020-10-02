Справа Шеремета: Кузьменко розповіла, як і коли познайомилася з Антоненком

Обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікар і волонтер Юлія Кузьменко заявила, що познайомилася з іншим обвинуваченим у цій справі, ветераном АТО і музикантом Андрієм Антоненком, наприкінці січня 2016 року.

Про це Кузьменко написала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З Ріфом ми познайомились в кінці січня 2016 року, коли таксі, що я викликала, на шляху до мене збило дружину та дитину Андрія. Я тоді написала про це в ФБ і попросила знайти мене, кому я потрібна як свідок. На ранок мені вже написав Ріф. Так і почалося наше спілкування», - написала Кузьменко.

За її словами, це спілкування спочатку стосувалося ДТП, потім, коли вони обидва з‘ясували, що і Кузьменко, і Антоненко, - волонтери, потоваришували і почали планувати спільні поїздки на фронт: «Ріф з концертами, я з гуманітаркою».

Кузьменко також уточнила, що раніше раз допомогла Антоненку з грошима (1000 грн) на зламаний двигун, бо він як раз збирався на ротацію водієм скорої допомоги в ПДМШ (перший добровольчий мобільний шпиталь), і коли їхав, попередив, що тиждень не буде на зв‘язку.

«Спілкувалися. Товаришували родинами. Допомагали. Ну і все. Ах, да. 21 липня (це на наступний день після загибелі Шеремета) я зі своєю дитиною була на концерті Ріфа - вибачаюсь перед рідними Шеремета, але ми жили своїм життям, і хто там що прочитав в ЗМІ напередодні вже відійшло на задній план», - зазначила вона.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський райсуд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

Фото: ФБ Кузьменко