Справа Шеремета: прокурор у суді оголосив обвинувальний акт

Представник обвинувачення у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета оголосив під час засідання у Шевченківському райсуді Києва обвинувальний акт.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після цього суддя опитала обвинувачених у справі – Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугарь - щодо їх анкетних даних, освіти, наявності неповнолітніх дітей, сімейного стану, освіти, державних нагород, а також – чи розуміють вони суть обвинувального акту і чи погоджуються з написаним у ньому.

Усі обвинувачені зазначили, що не визнають свою вину.

Наразі суд розглядає питання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку за клопотанням, яке раніше подав його адвокат Дмитро Круговий.

При цьому суд відмовився дозволити Антоненку сидіти поруч із його захисниками.

Відповідно до клопотання, Антоненку просять змінити запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 р. обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справ. Таким чином, суд розглядатиме справу у такому складі: двоє професійних суддів – Оксана Голуб і Марина Антонюк, і троє присяжних – Григорій Фірсов, Наталя Глоба і Юрій Михайленко.

Фото: facebook.com/freeDrKuzmenko