Суд відмовив у відведенні присяжного у справі Шеремета

Шевченківський райсуд Києва відмовився відводити одного з основних присяжних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – Юрія Михайленка.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на початку засідання адвокат обвинуваченої Яни Дугарь Віталій Коломієць зазначив, що є обставини, які виключають участь одного з присяжних.

«Відводів до суду немає, але, на нашу думку, є обставини, які виключають участь одного з присяжних, а саме, передбачені статтею 390 КПК - присяжний може бути усунений від подальшої участі в судовому розгляду у кримінальному провадженні у разі невиконання присяжним обов’язків, передбачених частиною 2 статті 386 КПКУ», - зазначив адвокат, звертаючись до головуючої.

Він пояснив, що цією частиною, зокрема, передбачено обов’язок присяжних правдиво відповідати на запитання учасників та головуючого.

«Під час ознайомлення з матеріалами було встановлено, що виклики присяжним, які під час авторозподілу були заявлені пані Чупіній і пані Михайленку, були надіслані і отримані за однією адресою», - уточнив юрист.

Серед іншого Коломієць нагадав, що на минулому засіданні у цій справі головуюча суддя запитала у присяжного Михайленка, чи проживає він зі своєю дружиною разом, на що він відповів, що не проживає.

«Аналогічне питання поставив хтось із моїх колег, і була така сама відповідь. Зараз ці обставини, які нам стали відомі як з матеріалів справи, так і з відкритих джерел (електронні декларації - ред.), потребують, можливо, детальнішого розгляду в нарадчій кімнаті… Можливо, якимось іншим чином Чупіна і Михайленко проживають окремо, але з цих документів, які є в матеріалах, і які є в декларації присяжного, виглядає, що це не так», - сказав Коломієць.

Водночас адвокат іншого обвинуваченого, Андрія Антоненка, Денис Ломанов заявив, що, на їх думку, є підстави для відведення цього присяжного.

Однак суд, як оголосила Голуб, «ухвалив заяву захисника про усунення присяжного залишити без задоволення».

На попередньому засіданні, коли обиралися присяжні, серед них були двоє осіб – Юрій Михайленко і Галина Чупіна. На засіданні було встановлено, що вони – чоловік і дружина. Чупіна взяла самовідвід під час відбору присяжних з цієї підстави.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 р. обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справ. За авторозподілом від 9 вересня були визначені троє основних присяжних: Григорій Фірсов; Наталя Глоба; Юрій Михайленко; і двоє запасних: Юрій Федоренко і Людмила Яковенко.

Таким чином, справу по суті розглядатиме суд присяжних у складі двох професійних суддів – Оксани Голуб і Марини Антонюк – і трьох присяжних: Григорія Фірсова, Наталі Глоби і Юрія Михайленка.