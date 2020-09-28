Присяжні у справі Шеремета склали присягу
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На засіданні присутні представники сторони обвинувачення, самі обвинувачені у справі Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь, а також їхні захисники.
Суд розглядатиме справу у такому складі: двоє професійних суддів – Оксана Голуб і Марина Антонюк, і троє присяжних – Григорій Фірсов, Наталя Глоба і Юрій Михайленко.
На початку засідання основні присяжні у справі – Фірсов, Глоба і Михайленко – склали присягу.
Потім присягу склали запасні присяжні - Юрій Федоренко і Людмила Яковенко.
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
Дугарь у травні 2020 р. обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.
11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.
4 вересня суд визначив присяжних у цій справ.