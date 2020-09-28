Присяжні у справі Шеремета склали присягу

Шевченківський райсуд Києва розпочав засідання з розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засіданні присутні представники сторони обвинувачення, самі обвинувачені у справі Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь, а також їхні захисники.

Суд розглядатиме справу у такому складі: двоє професійних суддів – Оксана Голуб і Марина Антонюк, і троє присяжних – Григорій Фірсов, Наталя Глоба і Юрій Михайленко.

На початку засідання основні присяжні у справі – Фірсов, Глоба і Михайленко – склали присягу.

Потім присягу склали запасні присяжні - Юрій Федоренко і Людмила Яковенко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 р. обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справ.