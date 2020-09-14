Справа Шеремета: Кузьменко вимагає від Ради створити ТСК

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікар і волонтер Юлія Кузьменко вимагає створення Верховною Радою ТСК щодо проведеного розслідування справи.

Як передає Укрінформ, про це Кузьменко написала у Фейсбуці.

«Я, Кузьменко Юлія Леонідівна, обвинувачена у вбивстві Павла Шеремета, вимагаю створення Верховною Радою ТСК щодо проведеного розслідування цієї справи та фактів фальсифікації експертиз. Вимагаю - бо мені боятися нічого. Мені потрібна правда. Я шукаю справедливість», - написала вона.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Читайте також: Суд визначив основних присяжних у справі Шеремета

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи, Андрій Антоненко, залишається у СІЗО. Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі - це Валерій Фірсов, Людмила Яковенко, Наталя Глоба, Юрій Михайленко і Юрій Федоренко.

За авторозподілом від 9 вересня визначено троє основних присяжних: Григорій Валерійович Фірсов; Наталя Олександрівна Глоба; Юрій Іванович Михайленко, і двоє запасних - Юрій Олександрович Федоренко і Людмила Михайлівна Яковенко.

Таким чином, справу по суті розглядатиме суд присяжних у складі двох професійних суддів – Оксани Голуб і Марини Антонюк – і трьох присяжних: Григорія Фірсова, Наталі Глоби і Юрія Михайленка.