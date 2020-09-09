Суд визначив основних присяжних у справі Шеремета

У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, фігурантами якої є ветеран АТО Андрій Антоненко («Ріффмастер»), лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко і медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь, визначили основний склад присяжних.

Про це повідомляє юридична фірма «Сенс Консалтинг», яка залучена до захисту Антоненка, передає Укрінформ.

«У засіданні 04.09.2020 суддя відвела 2 присяжних з 7, решта 5 присяжних 09.09.2020 жеребкуванням поділилися на 3 основних та 2 запасних. За авторозподілом від 9 вересня визначено троє основних присяжних: Григорій Валерійович Фірсов; Наталя Олександрівна Глоба; Юрій Іванович Михайленко. І двоє запасних - Юрій Олександрович Федоренко і Людмила Михайлівна Яковенко», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, справу по суті розглядатиме суд присяжних у складі двох професійних суддів – Оксани Голуб і Марини Антонюк – і трьох присяжних: Григорія Фірсова, Наталі Глоби і Юрія Михайленка.

У «Сенс консалтинг» пояснили, що вирок ухвалюватиметься простою більшістю.

Водночас двоє запасних присяжних мають бути присутніми під час усіх засідань, але участі в голосуванні не братимуть.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи, Андрій Антоненко, залишається у СІЗО. Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі - це Валерій Фірсов, Людмила Яковенко, Наталя Глоба, Юрій Михайленко і Юрій Федоренко.