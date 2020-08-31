Двох експертів у справі Шеремета притягнули до дисциплінарної відповідальності — адвокат Кузьменко

За результатами розгляду скарги захисту фігуранта справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікаря і волонтера Юлії Кузьменко двох судових експертів - Юрія Ірхіна і Андрія Семенця — притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці поінформував її адвокат Тарас Безпалий.

"Експертів Ірхіна і Семенця притягнути до дисциплінарної відповідальності за їх портретно-психологічну експертизу (єдиний доказ причетності Юлі Кузьменко до вбивства Павла Шеремета). Не допоміг навіть візит Рувіна (керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін — ред.) перед засіданням комісії", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО. Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.