"Досить брехні": біля Мін'юсту - виставка проти фальсифікацій у справі Шеремета

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На виставці присутня фігурантка справи, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко.

"Це інсталяція, яку ми бачимо тут, ці докази, які тут зі сторони обвинувачення, але, на наш погляд, вони є антидоказами, бо кожен цей доказ спростовує нашу причетність до того, у чому нас звинуватили, а конкретно - у вбивстві Павла Шеремета", - сказала Кузьменко.

За її словами, кожне зображення на виставці присвячене певному “доказу”, тут зібрані всі порушення у справі і “тут показано, що насправді це не так".

Виставка по Шеремету біля приміщення Мін'юсту / Фото: Марія Гончар

Кузьменко також зазначила, що в понеділок має розпочатися розгляд дисциплінарної скарги на дії експертів, які, за її словами, причетні до фальшування справи.

"Сьогодні має тут бути засідання колегії по скарзі, по якій відкрито дисциплінарне провадження і яка стосується психологічної експертизи невербальної поведінки, за якою, наприклад у мене, - це єдиний доказ моєї причетності. Але вона (експертиза - ред.) була проведена за неіснуючою методикою, всупереч наказу, виданому Міністерством юстиції від 8 жовтня 1998 року, 53/5, який каже про те, що експерти не можуть виходити за рамки своїх спеціальних знань. А ця експертиза була проведена зі всіма порушеннями: вона порушила мету, предмет своєї експертизи і вона порушила методику", - заявила Кузьменко.

Вона висловила сподівання, що експерти, щодо яких має розглядатися скарга, прийдуть, бо це засідання призначається вже втретє.

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На виставці також присутні близько двох десятків активістів, цивільний чоловік Кузьменко Петро Кіян, народний депутат від "Євросолідарності" Ірина Фріз та інші.

Організатори виставки - ГО "Основа майбутнього", Рух опору капітуляції, спільноти Free Riff та Free Dr Kuzmenko.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

11 серпня 2020 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Інший фігурант цієї справи Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО. Дугарь ще у травні обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

25 серпня Шевченківський райсуд призначив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті на 4 вересня судом присяжних.