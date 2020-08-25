Справу Шеремета розглядатиме суд присяжних
Про це оголосила головуючий суддя Оксана Голуб, передає Укрінформ.
«Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту за обвинуваченням Антоненка, Кузьменко, Дугарь судом присяжних на 12:00 4 вересня», - сказала Голуб.
Раніше під час засідання суддя Голуб пояснила фігурантам справи Шеремета, що вони мають право на суд присяжних, і у такому випадку цю справу розглядатиме двоє професійних суддів і троє присяжних суддів, які обиратимуться з представників громадськості.
Антоненко, Кузьменко і Дугарь заявили, що хочуть суду присяжних.
Як повідомляв Укрінформ, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваний Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО.
18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.
Фото: facebook.com/freeDrKuzmenko