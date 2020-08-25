Захист Антоненка закликав суд повернути обвинувальний акт у прокуратуру

Адвокат фігуранта справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріффмастера) Дмитро Круговий надав суду письмове клопотання щодо повернення обвинувального акту у цій справі у прокуратуру.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

"Я підготував клопотання про повернення обвинувального акту, так як обвинувальний акт містить такі недоліки, які неможливо усунути, або й можливо, - але хай про це голова болить у прокурора", - сказав він.

Зокрема, Круговий зазначив, серед іншого, що у обвинувальному акті згадується закон "Про власність", який вже втратив свою силу і норми якого вже недійсні.

Адвокат також оголосив низку скарг щодо визнання незаконними окремих постанов у справі, зокрема, щодо групи прокурорів у справі, щодо продовження досудового слідства, тощо.

Зі свого боку Антоненко зазначив, що підтримує позицію свого захисту щодо необхідності повернення обвинувального акту і необхідності звільнення його з-під варти.

На засідання також з’явилася редактор-засновниця "Української правди" Олена Притула.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 24 серпня відбувся Марш Незалежності, у складі якого йшла колона "#Free" - "здобудемо Волю - відновимо Право". Її мета - привернути увагу до Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь — фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.

Фото: Free Dr Kuzmenko