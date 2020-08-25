Антоненка тримають під вартою без ухвали суду - адвокат

Адвокат фігуранта справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка, Станіслав Кулик повідомив, що його підзахисного вже кілька днів без ухвали суду тримають під вартою.

Про це Кулик сказав під час підготовчого судового засідання з розгляду справи щодо вбивства Шеремета у Шевченківському райсуді Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Він (Антоненко – ред.) тримається під вартою взагалі без ухвали суду. Ухвала слідчого судді, якою продовжувався (запобіжний захід Антоненку – ред.), вже втратила свою силу, бо досудове розслідування закінчено. 19 числа, під час того, як був переданий обвинувальний акт до Шевченківського районного суду, відповідно, стадія досудового розслідування закінчена», - сказав Кулик.

За його словами, слідчий суддя мав право продовжувати запобіжний захід Антоненку виключно у межах досудового розслідування. «Відповідно, Антоненко з 19 числа тримається під вартою без ухвали. І ми подаємо клопотання про негайне звільнення особи з-під варти і просимо розглянути його якнайперше, бо відбувається порушення прав людини», - наголосив Кулик.

Зі свого боку головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що рішення щодо цього ухвалюватиметься у ході підготовчого судового засідання.

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Після цього інший адвокат Антоненка, Дмитро Круговий, закликав суд дозволити Антоненку вийти зі скляного боксу і сидіти зі своїми адвокатами.

Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Після цього прокурор зазначив, що раніше Антоненку продовжили запобіжний захід до 14 вересня і в подальшому цю ухвалу Київський апеляційний суд залишив без змін, і уточнив, що вважає це клопотання захисту надуманим і необґрунтованим.

Прокурор водночас заявив клопотання зі свого боку про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку, у вигляді цілодобово домашнього арешту – Кузьменко, і у вигляді застави – Дугарь.

Кулик наголосив, що ухвала про запобіжний захід його підзахисному все ж таки втратила силу, бо слідчий суддя має повноваження виключно на стадії досудового розслідування.

Наразі цей захисник Антоненка продовжує свій виступ у суді, зокрема, коментує питання зросту Антоненка.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 24 серпня відбувся Марш Незалежності, у складі якого йшла колона "#Free" - "здобудемо Волю - відновимо Право". Її мета - привернути увагу до Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь — фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.

Фото: @ValeryPavlenko