Антоненка тримають під вартою без ухвали суду - адвокат
Про це Кулик сказав під час підготовчого судового засідання з розгляду справи щодо вбивства Шеремета у Шевченківському райсуді Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Він (Антоненко – ред.) тримається під вартою взагалі без ухвали суду. Ухвала слідчого судді, якою продовжувався (запобіжний захід Антоненку – ред.), вже втратила свою силу, бо досудове розслідування закінчено. 19 числа, під час того, як був переданий обвинувальний акт до Шевченківського районного суду, відповідно, стадія досудового розслідування закінчена», - сказав Кулик.
За його словами, слідчий суддя мав право продовжувати запобіжний захід Антоненку виключно у межах досудового розслідування. «Відповідно, Антоненко з 19 числа тримається під вартою без ухвали. І ми подаємо клопотання про негайне звільнення особи з-під варти і просимо розглянути його якнайперше, бо відбувається порушення прав людини», - наголосив Кулик.
Зі свого боку головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що рішення щодо цього ухвалюватиметься у ході підготовчого судового засідання.
Після цього інший адвокат Антоненка, Дмитро Круговий, закликав суд дозволити Антоненку вийти зі скляного боксу і сидіти зі своїми адвокатами.
Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.
Після цього прокурор зазначив, що раніше Антоненку продовжили запобіжний захід до 14 вересня і в подальшому цю ухвалу Київський апеляційний суд залишив без змін, і уточнив, що вважає це клопотання захисту надуманим і необґрунтованим.
Прокурор водночас заявив клопотання зі свого боку про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку, у вигляді цілодобово домашнього арешту – Кузьменко, і у вигляді застави – Дугарь.
Кулик наголосив, що ухвала про запобіжний захід його підзахисному все ж таки втратила силу, бо слідчий суддя має повноваження виключно на стадії досудового розслідування.
Наразі цей захисник Антоненка продовжує свій виступ у суді, зокрема, коментує питання зросту Антоненка.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві 24 серпня відбувся Марш Незалежності, у складі якого йшла колона "#Free" - "здобудемо Волю - відновимо Право". Її мета - привернути увагу до Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь — фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО.
18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.
Фото: @ValeryPavlenko