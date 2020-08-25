Суд почав підготовче засідання у справі про вбивство Шеремета
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, всі троє фігурантів справи – Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко і Яна Дугарь - знаходяться у судовій залі разом зі своїми захисниками. Антоненко знаходиться у скляному боксі.
На засіданні також присутні представники сторони обвинувачення.
Троє суддів, які розглядають цю справу, - Оксана Голуб, Марина Антонюк, Євгеній Сидоров.
Водночас під будівлею суду збираються громадяни на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - розгортають банери із надписами «Free DrKuzmenko», «Free Riff» та інші.
Як повідомлялося, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО.
18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.
Фото: Free Dr Kuzmenko