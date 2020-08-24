На Банковій активісти вимагали звільнити підозрюваних у справі про вбивство Шеремета

Частина учасників Маршу Незалежності прийшли під Офіс Президента і вимагали звільнити всіх підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кількасот мітигувальників зібралися на площі перед будівлею ОП. Перед входом до неї учасники акції тримають баннер Free Dr Kuzmenko, Free Dugar.

Акція під Офісом Президента / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

На акції багато державних прапорів, а також знамен з патріотичною символікою. Люди одягнені, переважно, у мілітарі-одяг, дехто - у вишиванках.

Після закінчення акції її учасники планують іти до Офісу Генерального прокурора, де мають намір провести ніч напередодні судового засідання у справі Шеремета.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві відбувся багатотисячний Марш Незалежності, на якому йшла і колона "#Free" - "здобудемо Волю - відновимо Право". Її мета - привернути увагу до підозрюваних у справі про вбивство Шеремета: ветерана Андрія Антоненка, лікарки Юлії Кузьменко і медсестри Яни Дугарь.

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Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.

Суд проведе підготовче засідання у цій справі 25 серпня.