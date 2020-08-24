Марш Незалежності розпочався у Києві

Марш Незалежності за участі ветеранів АТО/ООС, громадських активістів розпочався у центрі Києва.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, багатотисячна колона стартувала ходою від червоного корпусу університету ім. Шевченка.

Люди скандують “Дякую!”, “Герої не вмирають!”. Учасників маршу на вулицях вітають кияни.

На чолі колони несуть портрети загиблих у війні на Донбасі.

Деякі військові - на інвалідних візочках.

Окремою колоною йдуть активісти під гаслом "#Free" - "Здобудемо Волю - відновимо Право". Вони хочуть привернути увагу до Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь — фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Учасники цієї колони вдягнуті у футболки з портретами фігурантів цієї справи.

Є також колона кримчан, вони йдуть з державними прапорами України.

Окремо йде колона жіночого ветеранського руху.

Марш захисників України у Києві / Фото: Володимир Тарасов та Павло Багмут, Укрінформ

У ході також беруть участь родини полонених і зниклих безвісти.

На Марш приїхали також люди з різних областей України.

Окремо йдуть представники полку “Азов”, об’єднання “Сокол”, Нацкорпусу.

Багато хто з учасників маршу йдуть з квітами.

Марш Незалежності у Києві / Фото: Євген Котенко та Володимир Тарасов, Укрінформ

Люди йдуть з дотриманням дистанції — на відстані витягнутої руки.

На Марші чергують поліція, поліція діалогу, медичні бригади

Ходу планується провести до 13.30. Крім того, з 14.00 до 17.30 планується віче на Майдані Незалежності, а з 17.00 проводитиметься акція "Патріотичне слово".

Очікується, що колона пройде Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Учасники ходи також мають вшанувати загиблих героїв біля Стіни Пам'яті у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі на Михайлівській площі.

Марш Незалежності, або Марш захисників Вітчизни проводиться в Україні вдруге на День незалежності.

У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акту проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчив новий статус Української держави.