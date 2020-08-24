Зеленський: Ті, хто без бою подарував частину України, будуть давати свідчення

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що робить усе можливе, аби повернути Крим, Донецьк і Луганськ, а ті, хто без бою "подарував частину території України", будуть давати свідчення.

Про це він зазначив, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України на Софійській площі у понеділок, 24 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так, на жаль, сьогодні за нашим сімейним столом бракує Донецька, Луганська і Криму. Та ми робимо все, щоб настав день і вони повернулись. В країну, яку вони не впізнають. Яку сьогодні ми будуємо разом з вами... Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму. Країну, куди наші люди захочуть повертатись", - сказав Зеленський.

За його словами, нині треба збудувати країну, де жваві суперечки будуть лише про те, як назвати ракету, що Україна запускає в космос та на честь кого назвати збудований корвет. "Всіх, хто готовий допомагати українцям будувати таку країну – ласкаво просимо долучатися. Іншим – велике прохання не заважати. У вас було багато років, аби щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це та не плутайтесь, будь ласка, під ногами у країни, яка рухається вперед", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що хоче, аби Україна стала першою в Європі країною за людським щастям, а не тільки за розміром території. "Країну, для якої найвища цінність - це життя і здоров’я громадянина, а не те, за кого він голосував на виборах президента. Саме тому ми боремося за кожного українця і повертаємо своїх", - підкреслив Президент.

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24 серпня Україна святкує День Незалежності, проголошену 1991 року.

У кінці лютого — початку березня 2014 перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків, скориставшись моментом зміни влади в Україні внаслідок Євромайдану, захопили Крим. Також було створено збройне формування з російських «козаків», яке називало себе «самооборона Криму». 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму.

Фактично ж результати «рефередуму» і явка на нього були повністю сфальсифіковані російським керівництвом.