Зеленський закликає українців до єдності та згуртованості

Президент України Володимир Зеленський закликає українців до єдності і згуртованості, щоб ні сусіди, ні внутрішні чужинці не могли посіяти розбрат в державі.

Про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України на Софійській площі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я також гадаю, кожна мама хоче, щоб її діти не сварились. То може дітям годі змагатися у тому, хто більше та правильніше любить неньку Україну? Вона мріє, щоб ми були єдині та згуртовані. І зробити їй такий подарунок нам точно до під силу", - сказав Зеленський.

За його словами, для цього всім треба згадати, що незалежно від мови, релігії та національності – всі українці брати і сестри, діти України, і нікому не треба давати шансу посіяти між нами розбрат. "Ні сусідам, ні внутрішнім чужинцям. Тим, що обкрадали нашу маму-Україну 29 років, бо ніколи не вважали її рідною", - наголосив Президент.

24 серпня Україна святкує День Незалежності, яка була проголошена 1991 року.