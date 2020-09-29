Апеляцію на арешт Антоненка суд розгляне 6 жовтня

Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка («Ріффмастера») на рішення суду першої інстанції від 25 серпня про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 6 жовтня.

Відповідну інформацію активісти розмістили у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«6.10.2020 о 14:00 в Київському апеляційному суді (Солом‘янська 2-а) відбудеться розгляд апеляції адвокатів Андрія Антоненка на рішення судді Шевченківського суду про продовження терміну тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 р. обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський райсуд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 гривень.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.