Суд усунув одного з присяжних у справі Шеремета

Шевченківський районний суд Києва усунув від участі у розгляді провадження Юрія Михайленка - одного з основних присяжних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Суд мав розглядати справу у такому складі: двоє професійних суддів Оксана Голуб і Марина Антонюк, і троє присяжних - Наталя Глоба, Валерій Фірсов, Юрій Михайленко.

Але, на початку засідання прокурор Михайло Тішин заявив клопотання щодо відводу присяжного Михайленка від участі у судовому розгляді цієї справи.

Він пояснив, що «на минулому засіданні сторона захисту заявила клопотання про усунення присяжного Михайленка від участі у судовому засіданні на підставі пункту 1 частини 1 статті 390 КПКУ. Зокрема, було наголошено, що присяжний Михайленко неправдиво відповідав на запитання головуючої та учасників судового провадження, в тому числі і щодо місця постійного проживання та осіб, з якими він разом мешкає. Враховуючи вказані обставини, мною було після засідання направлено відповідного листа начальнику департаменту карного розшуку Національної поліції з метою перевірки цієї інформації з метою того, щоб розгляд вказаного кримінального провадження відбувався належним і неупередженим судом, і щоб було ухвалене законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення», - сказав Тішин.

За його словами, у відповідь на цей лист надійшов рапорт, де зазначено, що Михайленко дійсно проживав на вулиці Січових Стрільців у Києві разом з громадянкою Ганною Чупіною (кандидат у присяжні у цій справі, яка взяла самовідвід на етапі обрання присяжних – ред.).

«Зі слів мешканців цього будинку, з червня – липня 2020 року Чупіна там не проживає, оскільки змінила місце проживання. Мешканці припускають, що останні (Чупіна і Михайленко – ред.) наразі мешкають в одному із сіл Вишгородського району. У рапорті також наявні два пояснення мешканців цього будинку, а також наявний рапорт оперуповноваженого департаменту карного розшуку Нацполіції, про те, що зі слів мешканців садового товариства «Орфей» було встановлено, що приблизно з червня – липня 2020 року громадянка Чупіна проживає у будинку… який розташований у селі Лютіж Вишгородського району Київської області разом з громадянином Михайленком», - сказав прокурор.

Тішин повідомив, що також було встановлено, що, серед іншого, Чупіна зверталася до Вишгородського відділу поліції щодо крадіжки велосипеда, і була зареєстрована відповідна заява.

«Враховуючи наведені обставини, я клопочу про усунення присяжного Михайленка від участі у цьому кримінальному провадженні», - поінформував Тішин.

Зі свого боку захисники обвинувачених підтримали цю заяву прокурора.

«Суд ухвалив усунути присяжного Михайленка від подальшої участі у судовому розгляді кримінального провадження за обвинуваченням Антоненка, Кузьменко, Дугарь. Ухвала остаточна і оскарження не підлягає», - зазначила суддя Голуб.

Наразі оголошено технічну перерву для визначення іншого присяжного із запасних присяжних, призначених у цій справі раніше.

На попередньому засіданні захист обвинувачених вже заявляв відвід цьому присяжному, але суд тоді відмовив у його задоволенні.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський райсуд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

6 вересня Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.