Слідство не встановило організаторів убивства Шеремета - прокурор

У Шевченківському райсуді столиці прокурор зачитав короткий виклад обвинувального акту у справі про убивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент Укрінформу, в обвинувальному акті йдеться, що слідство не встановило замовників убивства журналіста.

"У липні 2016 року, але не пізніше 15.07.2016 року, не встановлені слідством особи на території Києва умовили організовану групу, до числа якої увійшли Антоненко, Кузьменко, Дугарь та інші особи, не встановлені на цей час судом, до вчинення злочину", - зазначив прокурор.

За його словами, організатори повідомили виконавцям інформацію про місце проживання Шеремета і транспортний засіб, яким він користується.

Обвинувачені у вчиненні злочину Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь заявили, що не визнають своєї вини.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 р. обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. гривень.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справ. За авторозподілом від 9 вересня були визначені троє основних присяжних: Григорій Валерійович Фірсов; Наталя Олександрівна Глоба; Юрій Іванович Михайленко - і двоє запасних: Юрій Олександрович Федоренко і Людмила Михайлівна Яковенко.

Таким чином, справу по суті розглядатиме суд присяжних у складі двох професійних суддів – Оксани Голуб і Марини Антонюк – і трьох присяжних: Григорія Фірсова, Наталі Глоби і Юрія Михайленка.