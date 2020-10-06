Справа Шеремета: біля суду сталася штовханина між активістами та поліцією

Після судового засідання у справі про вбивство Павла Шеремета група осіб біля Апеляційного суду столиці перешкоджала виїзду спецтранспорту, а згодом перекрила дорожній рух на вулиці Солом’янській.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Сьогодні в Апеляційному суді столиці відбулося засідання з розгляду апеляційної скарги на зміну запобіжного заходу фігуранту справи щодо вбивства Павла Шеремета. Після судового засідання група громадян заблокувала виїзд службового транспорту з території суду. На прохання поліцейських припинити протиправні дії вони не реагували, натомість вийшли на проїжджу частину по вул. Солом’янській та перекрили рух. Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію. При цьому в момент, коли поліцейські створювали коридор для проїзду спецавтомобіля, виникла штовханина з активними учасниками заходу. Згодом рух транспорту відновили», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відомості за цим фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація діям кожного учасника.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський райсуд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

6 вересня Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.

Фото: Богдан Кутєпов/ hromadske