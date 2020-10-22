Справа Шеремета: на Кузьменко знову наділи електронний браслет

На обвинувачену у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко вдруге наділи електронний браслет.

Про це вона поінформувала у Фейсбуці, виклавши відповідне фото, передає Укрінформ.

“Мене знов новим ґаджетом ощасливили”, - написала Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Антоненка залишили в СІЗО.

26 серпня з Кузьменко зняли електронний браслет - відповідно до рішення суду, яке було прийнято під час першого розгляду клопотання прокурорів щодо обрання запобіжних заходів обвинуваченим у цій справі під час слухання справи по суті.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

Учора, 21 жовтня, Шевченківський районний суд залишив Антоненка під вартою 19 грудня, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, а також продовжив строк дії обов’язків ще одній обвинуваченій, Яні Дугарь.

Фото: РБК-Україна