Справа Шеремета: поліція відкрила справу після блокування виїзду Антоненка до СІЗО

Столична поліція відкрила кримінальне провадження після блокування активістами виїзду службового транспорту від Шевченківського районного суду 21 жовтня, де проходило засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це інформує пресслужба столичної поліції у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відділом дізнання Шевченківського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця» Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненка залишили в СІЗО.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

Учора, 21 жовтня, Шевченківський районний суд знову залишив Антоненка під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, а також продовжив строк дії обов’язків ще одній обвинуваченій, Яні Дугарь, і всім - по 19 грудня включно.

Після завершення засідання під судом сталася сутичка між активістами та поліцією. Активісти перекрили всі виїзди для автозаку Антоненка.