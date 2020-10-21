Під судом у справі Шеремета сталася сутичка

Під Шевченкіським райсудом Києва після засідання суду у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета сталася сутичка між активістами та поліцією.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прихильники обвинуваченого у цій справі Андрія Антоненка, якого суд залишив під вартою, блокували виїзд з території суду, аби правоохоронці не змогли вивезти підозрюваного. Це, зокрема, стало відомо з трансляції Руху Опору Капітуляції у Фейсбуці.

На місці чергує "швидка". Інформації про травмованих наразі немає.

Як повідомляє поліція Києва, активісти перекрили виїзд службового автотранспорту.

"На теперішній час група активістів заблокувала виїзд службового транспорту з території суду. Правоохоронці проводять з громадянами роз’яснювальну роботу аби відновити правопорядок та забезпечити безперешкодний проїзд службового автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на засіданні 21 жовтня суд залишив обвинуваченого у справі Шеремета Андрія Антоненка під вартою, іншу обвинувачену Юлію Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, а також продовжив строк дії обов’язків третій обвинуваченій, Яні Дугарь, до 19 грудня.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт.

Антоненко залишається у СІЗО.