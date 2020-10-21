Справа Шеремета: суд визначив порядок дослідження доказів

Шевченківський райсуд Києва визначив порядок дослідження доказів у межах розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це заявила головуюча суддя у справі Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд ухвалив встановити такий порядок дослідження доказів: дослідити письмові матеріали та документи, речові докази, надані стороною обвинувачення, потім – дослідити письмові матеріали і документи, речові докази сторони захисту, після чого ми визначимося з переліком експертів та спеціалістів, які будуть допитані в судовому засіданні. В подальшому – допитати свідків сторони обвинувачення, потім – свідків сторони захисту», - сказала головуюча суддя.

За словами Голуб, із цими переліками свідків, яких можуть допитати у засіданні, суд також визначатиметься більш точно саме перед такими допитами.

Головуюча уточнила, що, зокрема, тих свідків, які заявлені стороною обвинувачення і імена яких дублюються у клопотаннях сторони захисту, - їх допитуватимуть як свідків сторони обвинувачення.

Голуб поінформувала, що потім допитають потерпілих і обвинувачених тощо.

Також вона зазначила, що суд відмовив у задоволенні клопотання захисту щодо допиту як свідків таких осіб, як ексгенпрокурор Юрій Луценко, Президент Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, заступник глави НПУ Євген Коваль.

Під час засідання із вступними промовами виступили адвокати обвинуваченої у справі щодо вбивства Шеремета Яни Дугарь – Віталій Коломієць, Микола Ореховський і Денис Ломанов, а також сама Дугарь та інший обвинувачений у справі – Андрій Антоненко.

Під час своєї вступної промови один із захисників Антоненка, Станіслав Кулик, підкреслив, що різниця у зрості Антоненка і ще однієї обвинуваченої у справі - Юлії Кузьменко – «кричуща».

Також із вступною промовою виступив ще один адвокат Антоненка, Дмитро Круговий.

Наразі суд перейшов до розгляду клопотань сторони обвинувачення.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

6 вересня Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.