Уряд продовжить фінансувати лікування хворих на COVID-19 та надбавки медикам – Степанов

Уряд продовжуватиме забезпечувати повне фінансування для лікування хворих на COVID-19 та виплати надбавок медикам.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо Національної служби здоров'я, вона в повному обсязі забезпечена необхідними фінансами, є чітка позиція уряду - якщо буде необхідність, то фінансові ресурси будуть перерозподіленими, щоб 100% було забезпечення лікування хворих на COVID-19 і на виплати зарплат з підвищеними відсотками медпрацівникам", - сказав Степанов.

Він додав, що у зв'язку зі стрімким поширенням COVID-19 розглядають питання щодо розгортання тимчасових госпіталів.

Як повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров'я проводять розрахунки, щоб виділити ще 20 тисяч ліжок для лікування хворих на коронавірус.