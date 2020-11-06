В Україні 33 сім’ям медиків виплатять кошти через смерть від COVID-19

В Україні наразі зафіксовано 33 випадки загибелі медиків від COVID-19 на робочому місці, що підпадає під програми страхових виплат.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні 33 випадки, пов'язані зі смертю на робочому місці, це ті, де ми будемо забезпечувати виплатами", - зазначила вона.

Лазебна додала, що наразі є дві програми для виплат у вказаних випадках, які передбачають надання членам родин загиблих по 210 тис. грн і 1,5 млн грн.

Крім того, міністр запевнила, що Фонд соціального страхування забезпечує своєчасні виплати як медикам, так і іншим громадянам, які йдуть на самоізоляцію.

В Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.