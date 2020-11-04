В Україні можуть ввести штрафи за відсутність маски до 225 гривень

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому урядовий, який пропонує запровадити штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні 4 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

Так, пропозицію голови комітету Дениса Монастирського рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт №3891 за основу і в цілому підтримали 14 членів комітету.

Під час розгляду цього законопроєкту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" на засіданні комітету був присутній міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з поясювальною запискою, метою прийняття акта є запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-2019 серед населення України.

Читайте також: Степанов закликає Раду ухвалити законопроєкт про штрафи за ігнорування масок

Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується передбачити покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Як уточнив Максим Степанов, представляючи законопроєкт, документом передбачено, що штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

Читайте також: У Раді пропонують штрафувати депутатів за відсутність масок

Крім того, міністр розповів, скільки вже було складено протоколів за порушення карантинних правил.

"Що ми бачимо при регулюванні, при сьогоднішньому накладанні штрафу (при порушенні карантинних правил, ред.)? Загальна кількість складених протоколів була 24100 – це кількість протоколів, що надійшли на розгляд суду. Адміністративне стягнення прийняли по 1146 протоколах", - розповів Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 9 524 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб, з них одужали вже 176 404, померла 7731 людина.