У Раді пропонують штрафувати депутатів за відсутність масок

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") пропонує встановити штрафи для народних депутатів, які не носять маски у залі пленарних засідань Верховної Ради.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку пропозицію Радуцький висловив на засіданні погоджувальної ради.

"Я би хотів зараз запропонувати - з приводу масок у залі Верховної Ради. Якщо автори проєкту постанови, яку внесли народні депутати Крулько і Тимошенко (фракція "Батьківщина" - ред.), не проти, то ми можемо завтра правкою внести в цю постанову на комітеті - носіння масок у Верховній раді й штраф", - сказав Радуцький.

Парламентраій уточнив, що штраф становитиме "стільки, скільки для звичайних людей - 17 тис. грн".

Радуцький додав, що штрафи стягуватимуть із заробітної плати депутатів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що відповідну постанову парламент зможе розглянути 3 листопада.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу 4 766.