МОЗ спростовує фейк про «небезпечні маски»

Носіння сертифікованих медичних масок не має негативного впливу на організм людини.

У цьому запевнив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 16 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сертифіковані медичні маски не мають негативного впливу на стан здоров’я. Сьогодні поширюється досить велика кількість фейків, які призводять до того, що значно поширюються контакти, значно поширюється інфікування серед людей. Медичні маски не обмежують потрапляння кисню в організм людини. Носіння маски не має негативних наслідків для здоров’я. В усьому світі медичні маски використовуються медичними працівниками досить тривалий час і дослідження, проведені раніше, показали, що негативних наслідків для здоров’я від носіння маски не зафіксовано навіть у людей з хронічними захворюваннями легень», - повідомив Ляшко.

Він зауважив, що скарги на задишку або брак повітря можуть бути, але вони мають суб’єктивний характер, бо показники насиченості крові киснем не змінюються.

За словами Ляшка, з огляду на те, що для людей з хронічними хворобами коронавірус може бути смертельно небезпечним, оскільки вражає нижні дихальні шляхи, викликає загострення бронхо-легеневої патології, маски потрібно носити всім у громадських місцях, у транспорті. «Маска - це турбота про інших людей, в яких коронавірусна хвороба може призвести до негативних наслідків», - наголосив головний державний санітарний лікар.

Як поінформував Ляшко, дослідники встановили, що маска не тільки зменшує кількість вірусу, яку виділяє інфікована людина, а й дозволяє захистити від проникнення вірусу в організм людини, яка носить маску.

Окрім того, зауважив він, «маска зменшує не тільки імовірність проникнення, а й кількість того вірусу, який потрапляє в організм». «Як показали останні дослідження, важкість перебігу коронавірусної хвороби серед іншого залежить і від кількості вірусу, який при контакті проникає в організм. Чим менше вірусу, тим більша імовірність, що хвороба буде протікати легше», - пояснив Ляшко.

Він закликав українців не вірити чуткам і носити маски. «Це прохання не тільки моє. Це прохання Міністерства охорони здоров’я, це прохання всіх лікарів, які надають медичну допомогу», - додав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.