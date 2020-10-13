Лікарні забезпечені засобами захисту на два місяці - Степанов

Лікарні, які визначені для лікування хворих на COVID-19, забезпечені засобами індивідуального захисту не менше, ніж на два місяці.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“У лікарнях, які визначені для лікування COVID-19, по всіх без виключення засобах індивідуального захисту у нас цілком по країні на 92 доби залишки, 75 діб. Це костюми біологічного захисту, рукавички, маски, респіратори. Тобто по кожному виду засобів індивідуального захисту у нас залишки не менше ніж 2 місяці цілком по країні”, - сказав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні упродовж минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість - 270 587.