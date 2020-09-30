Кривонос: Керівництво країни має обрати - модернізація радянських літаків чи авіація НАТО

Кривонос: Керівництво країни має обрати - модернізація радянських літаків чи авіація НАТО

Укрінформ
Заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос вважає, що керівництву країни потрібно терміново прийняти рішення про модернізацію літаків часів Радянського Союзу або про початок роботи з нашими партнерами щодо використання авіаційної техніки країн НАТО.

Як повідомляє Укрінформ, про це Кривонос заявив в інтерв'ю "Фактам".

Він наголосив, що із забезпеченням української армії сучасною технікою "у нас провал, м'яко кажучи", і, перш за все, слід звернути увагу на авіацію. У цьому контексті Кривонос констатував, що авіатехніка в більшості своїй стара, ще часів Радянського Союзу, і нагадав, що літаку, який впав на чугуївському аеродромі, було 43 роки. За його словами, ця трагедія стала ще й іміджевим ударом по українській авіаційній промисловості, потенціал якої ми не використовуємо.

"Нам потрібно багато нових літаків. І ми здатні їх виробляти. Завод "Антонов" може випускати військово-транспортні літаки не тільки для Збройних Сил України, а й для зарубіжних партнерів (знаю, що є їх зацікавленість). Вже не кажу про бойові літаки - винищувачі, бомбардувальники, розвідники. Треба терміново приймати рішення: шановні, чи ми модернізуємо техніку часів Радянського Союзу, є такий шлях, або починаємо працювати з нашими партнерами щодо використання авіаційної техніки країн НАТО. Потрібно, щоб нагорі зрозуміли необхідність термінового прийняття рішення. Причому, щоб не процес заради процесу, а процес заради результату", - сказав Кривонос.

Заступник секретаря РНБО підкреслив, що авіазаводи у нас є, але вони стоять, тому що немає замовлень, немає державної програми розвитку авіаційної промисловості.

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"Президент чітко сказав, що потрібно цей процес прискорити, але поки що його команда дуже повільно працює в цьому напрямку", - вважає генерал-майор.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині під час заходу на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант - Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани й струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

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29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. У середу курсанта поховають у рідній Соснівці на Львівщині.

Прощання і поховання інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудуться після ідентифікації тіл. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, ДНК-експертизи триватимуть 14 днів.

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