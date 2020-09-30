Кривонос: Керівництво країни має обрати - модернізація радянських літаків чи авіація НАТО

Заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос вважає, що керівництву країни потрібно терміново прийняти рішення про модернізацію літаків часів Радянського Союзу або про початок роботи з нашими партнерами щодо використання авіаційної техніки країн НАТО.

Як повідомляє Укрінформ, про це Кривонос заявив в інтерв'ю "Фактам".

Він наголосив, що із забезпеченням української армії сучасною технікою "у нас провал, м'яко кажучи", і, перш за все, слід звернути увагу на авіацію. У цьому контексті Кривонос констатував, що авіатехніка в більшості своїй стара, ще часів Радянського Союзу, і нагадав, що літаку, який впав на чугуївському аеродромі, було 43 роки. За його словами, ця трагедія стала ще й іміджевим ударом по українській авіаційній промисловості, потенціал якої ми не використовуємо.

"Нам потрібно багато нових літаків. І ми здатні їх виробляти. Завод "Антонов" може випускати військово-транспортні літаки не тільки для Збройних Сил України, а й для зарубіжних партнерів (знаю, що є їх зацікавленість). Вже не кажу про бойові літаки - винищувачі, бомбардувальники, розвідники. Треба терміново приймати рішення: шановні, чи ми модернізуємо техніку часів Радянського Союзу, є такий шлях, або починаємо працювати з нашими партнерами щодо використання авіаційної техніки країн НАТО. Потрібно, щоб нагорі зрозуміли необхідність термінового прийняття рішення. Причому, щоб не процес заради процесу, а процес заради результату", - сказав Кривонос.

Заступник секретаря РНБО підкреслив, що авіазаводи у нас є, але вони стоять, тому що немає замовлень, немає державної програми розвитку авіаційної промисловості.

"Президент чітко сказав, що потрібно цей процес прискорити, але поки що його команда дуже повільно працює в цьому напрямку", - вважає генерал-майор.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині під час заходу на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант - Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани й струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. У середу курсанта поховають у рідній Соснівці на Львівщині.

Прощання і поховання інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудуться після ідентифікації тіл. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, ДНК-експертизи триватимуть 14 днів.