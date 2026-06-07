У Києві пройшов показ документального фільму про героїчну роботу українських військових медиків
Про це повідомляє Укрінформ.
За словами співавторки фільму Олени Блізнякової, найголовніша мета фільму - показати роботу та внесок військових лікарів та медиків.
«Це ті, хто щодня бачать жахливі травми, і важливо мати всередині велику силу, щоб продовжувати працювати», - зазначила вона після показу в Києві.
Серед героїв стрічки – троє учасників програми психологічного відновлення для українських бойових медиків та лікарів, які розпочали свою подорож на програму відновлення до Швеції зі стабілізаційного пункту 37-ї окремої бригади морської піхоти в Дніпропетровській області.
Як зазначив після перегляду тимчасово повірений у справах посольства Швеції в Україні Мортен Енберг, особливо цінно, що презентація цього фільму відбувається у Національний день Швеції.
«Коли я вперше приїхав до України у 2002 році, я подумав – тут навіть повітря пахне свободою. Неймовірна мужність українського народу надихає та захоплює увесь світ. Підтримувати вас – це наш свідомий вибір бути на боці історії, допомагати тим, хто захищає наші спільні цінності. Люди, про яких розповідає фільм - справжні ліхтарі. Швеція бачить це світло і Швеція стоятиме поруч з Україною», - наголосів він.
Співзасновниця та голова фонду Repower Марина Садикова зазначила, що їхня велика мрія - побудувати в Україні центр психологічного відновлення, що має на меті допомагати понад 3500 тисячам військових на рік. За її словами, з 2022 року програми психологічного відновлення пройшли майже 2000 військових медиків та лікарів. Проєкти відбувалися у Швеції, Данії, Іспанії та Україні.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Сталеві птахи» про авіапрорив до оточеного Маріуполя.