У Києві пройшов показ документального фільму про героїчну роботу українських військових медиків

У Києві відбувся показ документальної стрічки «The lanterns», створеної UNITED24 Media та благодійним фондом Repower, який займається психологічною реабілітацією українських військових медиків та лікарів.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами співавторки фільму Олени Блізнякової, найголовніша мета фільму - показати роботу та внесок військових лікарів та медиків.

«Це ті, хто щодня бачать жахливі травми, і важливо мати всередині велику силу, щоб продовжувати працювати», - зазначила вона після показу в Києві.

Серед героїв стрічки – троє учасників програми психологічного відновлення для українських бойових медиків та лікарів, які розпочали свою подорож на програму відновлення до Швеції зі стабілізаційного пункту 37-ї окремої бригади морської піхоти в Дніпропетровській області.

Як зазначив після перегляду тимчасово повірений у справах посольства Швеції в Україні Мортен Енберг, особливо цінно, що презентація цього фільму відбувається у Національний день Швеції.

«Коли я вперше приїхав до України у 2002 році, я подумав – тут навіть повітря пахне свободою. Неймовірна мужність українського народу надихає та захоплює увесь світ. Підтримувати вас – це наш свідомий вибір бути на боці історії, допомагати тим, хто захищає наші спільні цінності. Люди, про яких розповідає фільм - справжні ліхтарі. Швеція бачить це світло і Швеція стоятиме поруч з Україною», - наголосів він.

Співзасновниця та голова фонду Repower Марина Садикова зазначила, що їхня велика мрія - побудувати в Україні центр психологічного відновлення, що має на меті допомагати понад 3500 тисячам військових на рік. За її словами, з 2022 року програми психологічного відновлення пройшли майже 2000 військових медиків та лікарів. Проєкти відбувалися у Швеції, Данії, Іспанії та Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Сталеві птахи» про авіапрорив до оточеного Маріуполя.