Уряд ухвалив низку рішень для посилення підтримки переселенців

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень щодо посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу.

Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«Уряд збільшив з 60 до 90 днів строк надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи», - написала очільниця уряду.

За її словами, також розширено можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла, тож тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження.

Крім того, система компенсацій стане прозорішою. В електронному кабінеті Пенсійного фонду громадяни зможуть бачити всю інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру та нараховані виплати.

«Також уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Визначено порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету. Пріоритет надаватиметься сім’ям, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну з-за кордону», - зазначила Прем’єр-міністр.

Вона додала, що у Державному бюджеті на 2026 рік на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу передбачено 833 млн грн.

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Як повідомлялось, Кабінет міністрів розширив програму допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, передбачивши продовження виплат і додаткову підтримку окремих категорій.

Фото: nu.nl