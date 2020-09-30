Україна отримала сигнал від НАТО, що не залишиться один на один із ворогом - Кривонос

Стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля-2020» стали сигналом НАТО про військову і політичну підтримку України.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос в інтерв'ю "Фактам".

Зокрема, він зазначив, що навчання «Об'єднані зусилля-2020» унікальні тим, що партнери України з НАТО продемонстрували всьому світу, що за українським військом стоїть потужна сила Альянсу.

"Це головний посил і для українців, і для керівництва Кремля. Що стосується самих навчань, то на них були відпрацьовані спільні дії Сил спеціальних операцій Сполучених Штатів Америки і України (спільні польоти і десантування особового складу), плюс, що дуже важливо, працювали штаби , де безпосередньо планували ці операції і вирішували питання взаємодії та сумісності", - сказав Кривонос.

Заступник секретаря РНБО нагадав, що в навчаннях брали участь усі підрозділи Сил спеціальних операцій з Хмельницького, Очакова, Кропивницького та Бердичева.

За його словами, це була прекрасна практика для українських військових, а наші стратегічні партнери оцінили їх підготовку "позитивно й дуже оптимістично".

"Звичайно, з першого разу не все, може, пройшло ідеально. Проте представники НАТО кажуть, що, з їхньої точки зору, зроблено великий практичний крок для подальшої взаємодії. Ми ж вважаємо, що отримали величезну підтримку як на військовому, так і на політичному рівні. І - головне - сигнал про те, що не залишимося один на один із ворогом", - акцентував генерал-майор.

Коментуючи проліт американських конвертопланів над Києвом і істеричну реакцію на це кремлівських пропагандистів, зокрема, заголовків у ЗМІ на кшталт «Навіщо ви злите росіян?», Кривонос зауважив, що "ми нікого не злимо, а просто чітко показуємо, що у нас є надійні та сильні партнери, які нам завжди допоможуть".

"Чому росіяни так психують? Тому що бойовий радіус цього літака - 700 кілометрів, практична дальність польоту без дозаправки - 2200 кілометрів. Це реально серйозно напружує наших агресивних сусідів", - констатував заступник секретаря РНБО.

Як повідомлялося, стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля - 2020» проводилися з 22 по 25 вересня. У них брали участь близько 12 тисяч осіб і 700 одиниць озброєння і військової техніки.