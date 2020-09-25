Об'єднані зусилля-2020: військові відпрацюють контрудар з "Вільхи" та "Урагану"

У Командуванні об'єднаних сил ЗСУ, що здійснює управління силами оборони та безпеки в ході стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля – 2020", після завершення фази стримування противника йде підготовка до проведення контрудару.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування.

«За легендою навчань, упродовж кількох днів підрозділами сил оборони стримано наступальну операцію ворога. При цьому не допущено висадку морських і повітряних десантів противника, а також вжито заходів щодо виводу військових частин та підрозділів з-під ворожих ударів крилатими ракетами морського базування», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, детально відпрацьовані питання координації вогневого ураження, передусім — розвідки позицій противника за допомогою безпілотних летальних апаратів. І вже після цього - завдання високоточних ударів по найбільш важливих об’єктах. Йдеться про превентивні авіаційні удари й вогневе ураження об'єктів, розташованих углибині оборони противника, з реактивних систем залпового вогню "Вільха", "Ураган" та ударного оперативно-тактичного середньовисотного безпілотного літального апарату Bayraktar, а також ураження противника з озброєння бойових машин, реактивної та самохідної артилерії, мінометів та інших вогневих засобів.

Наголошується, що органами управління Національної поліції та Служби безпеки України були вжиті заходи контррозвідувального забезпечення та охорони громадського порядку.

В командуванні повідомили, що наразі триває узгодження заходів взаємодії наземного, повітряного, морського угруповань та дій Сил спеціальних операцій щодо проведення контрудару під прикриттям авіації.

Як повідомляв Укрінформ, 22-25 вересня в Україні триває стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь в якому беруть близько 12 тисяч осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.