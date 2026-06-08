Зеленський розповів подробиці зустрічі з російським олігархом Абрамовичем

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями своєї зустрічі із російським олігархом Романом Абрамовичем.

Як повідомляє Укрінформ, про це Зеленський розповів у інтерв’ю Sky News.

“Абрамович прибув до Києва. Він сказав: “Я маю особисто для Вас послання й хотів би отримати послання від Вас та передати його Путіну”. Він додав, що це має бути зроблено “тихо”, без жодного оприлюднення”, - сказав Зеленський.

За його словами, росіяни намагалися зрозуміти, на що готова піти Україна. “Я сказав: “Питання не в нас. Ви воюєте проти нас на нашій території”. Я сказав йому про Донбас - це був ключовий меседж. Я сказав: “Ні, ми не підемо, ми не покинемо власну територію. Ми не віддамо вам таким чином перемогу і ви її не отримаєте”, - зазначив Президент.

Зеленський додав, що Абрамович хотів домовитися про компроміс між Україною та РФ. “Ми вели розмову про можливий компроміс. Я зазначив, що будь-які компроміси можуть бути лише після припинення вогню. Саме припинення вогню - найбільший компроміс з нашого боку”, - наголосив він.

Президент України зауважив, що під час тієї зустрічі запропонував Путіну провести особисту зустріч, але не на території Росії чи Білорусі. “Оберіть будь-який день, починаючи від завтра, оберіть будь-який формат. Можна зустрітися у присутності президента Трампа - впевнений, він готовий прилетіти. Можемо зробити це із європейцями - певен, усі хочуть допомогти. Ми також можемо зустрітися двосторонньо”, - розповів він.

За даними ЗМІ, Роман Абрамович провів особисту зустріч із Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця.

Як повідомляв Укрінформ, заяви очільника Кремля Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) про ситуацію на полі бою в Україні суперечать наявним фактам і свідчать, що російське військове командування не надає йому достовірної інформації про реальні здобутки.