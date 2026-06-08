Зеленський поінформував Стармера про потреби України в ППО

Президент Володимир Зеленський поінформував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про потреби України в посиленні ППО та захисті енергетичної інфраструктури в межах підготовки до зимового періоду, а також узгодив із ним позиції напередодні міжнародних самітів і зустрічей.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Поінформував Кіра про потребу в додаткових ракетах до систем ППО та речі, важливі для захисту енергетики й підготовки до зими. Також ми узгодили наші позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих», - повідомив Президент.

Також сторони узгодили свої позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих. Президент подякував британському прем'єру за організацію зустрічі у форматі Е3 – Україна та за постійну й дієву підтримку України.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія, Німеччина та Франція підтвердили свою непохитну підтримку України та обговорили з українським лідером її конкретні форми, та необхідність припинення вогню по лінії зіткнення із подальшим наданням Україні гарантій безпеки.

Фото: ОП