Зеленський розкрив подробиці зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини

Президент Володимир Зеленський обговорив з лідерами Британії, Франції та Німеччини оборону, ситуацію на фронті та активізацію дипломатії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Зустрілись у важливому форматі Е3 – Україна. Змістовно про наш захист. Поінформував про ситуацію на полі бою та російські втрати. Вже пʼять місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Важливо, що наші оцінки збігаються з оцінками наших партнерів: Росія на полі бою не перемагає, і наші мідлстрайки та дипстрайки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію», - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що обговорили також можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі.

«Для України завжди було пріоритетом, щоб позиція та голос Європи в перемовинах були сильними. Дякую Британії, Франції та Німеччині за підтримку й готовність допомагати. Домовилися, що команди попрацюють над наступними кроками», - повідомив Зеленський.

Президент поякував Кіру Стармеру, Емманюелю Макрону та Фрідріху Мерцу за підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія, Німеччина та Франція підтвердили свою непохитну підтримку України та обговорили з українським лідером її конкретні форми, та необхідність припинення вогню по лінії зіткнення із подальшим наданням Україні гарантій безпеки.

Фото: скриншот з відео