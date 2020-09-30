Уруський про причини катастрофи Ан-26: На технічні несправності наклався людський фактор

Слідство продовжує розглядати кілька причин катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині, але вже відомо, що на технічні несправності наклався людський фактор.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр, голова урядової комісії з розслідування причин трагедії Олег Уруський у Фейсбуці.

“Слідство розглядає декілька різних версій авіакатастрофи. Тим не менш, стає зрозумілим, що на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор в різних його проявах”, - написав Уруський.

Також він розповів, що триває робота над розшифруванням бортових самописців. За його словами, вони - в задовільному стані, а закінчення процесу розшифрування очікується цього тижня.

Крім того, Уруський проінформував, що наразі слідством проведено низку заходів, серед яких: призначення судово-медичних експертиз, виїмка документів щодо організації та проведення польотів, допит понад 40 свідків катастрофи.

За його словами, Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС уже взяв ДНК-зразки в усіх членів сімей загиблих в катастрофі військового літака Ан-26, результати мають бути за два тижні.

Уруський додав, що на окремому майданчику на території військової частини А4104 вже відбувається збирання фюзеляжу літака, уламки якого були перевезені туди з місця катастрофи.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. У середу курсанта поховають у рідній Соснівці на Львівщині.

Прощання та похорони інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудеться після ідентифікації тіл. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, ДНК-експертизи триватимуть 14 днів.