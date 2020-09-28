Розшифровка чорних скриньок літака Ан-26 триватиме 3-5 днів — Уруський

Розшифровка чорних скриньок військового літака Ан-26, який розбився в Чугуєві Харківської області, триватиме 3-5 днів. Два тижні піде на ідентифікацію всіх загиблих.

Про це віцепрем’єр-міністр Олег Уруський заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.

"За попередніми даними, це триватиме 3-5 днів", - сказав Уруський.

За його словами, всі уламки літака вже прибрані з місця катастрофи. "Вони переміщені на територію військової частини... Місце охороняється, всі уламки літака заарештовані Державним бюро розслідувань, доступ до них суворо обмежений. Також здійснена виїмка бортового реєстратора літака, він знаходиться в задовільному стані і вчора фахівцями розпочата дешифрація інформації", - зазначив урядовець.

На запитання, чи реально зробити аналіз ДНК швидше заявлених 14 діб, віцепрем’єр відповів: "Думаю, ми будемо намагатися зробити це набагато швидше. На сьогодні фрагменти ДНК тіл всіх 25 загиблих відібрані, здійснюється відбір зразків ДНК від родичів".

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

У суботу, 26 вересня, на позачерговому засіданні Кабміну ухвалено рішення про виділення сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 грошової допомоги у розмірі по 1 млн 576 тис. грн.